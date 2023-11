KÜPROSE SALADUSED | Ülemaailmne andmeleke paljastab: Küpros muutis sanktsioonid rahaks ning aitab Vene oligarhe ja diktaatoreid

Rahvusvaheline uurivate ajakirjanike konsortsium ICIJ avalikustas uue ulatusliku andmelekke, mis paljastab, et Küpros on hoolimata rahvusvahelistest sanktsioonidest endiselt Venemaa oligarhe teenindanud ja sageli aidanud neil oma vara nii peita kui ka kantida. Eesti Päevaleht on „Küprose saladuste“ projekti Eesti partner.