Madis Kallas Mart Raamatule: ühistransport pole äriprojekt, vaid elutähtis teenus

Ministeerium tutvustab uue aasta esimeses kvartalis kontseptsiooni, milline võiks üleriigiline ühistranspordikorraldus Eestis edaspidi välja näha. Iga suur ettevõtmine vajab visiooni ja ühiskondlikku arutelu ning mul on hea meel, et me seda debatti praegu peame. Visioon on ambitsioonikas, aga muutusi planeerides peabki sellele enam mõtlema, millist ühistranspordisüsteemi me tegelikult tahame.