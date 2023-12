FAKTIKONTROLL | Šveits pole keelustanud mammograafiat. Taas on liikvel ohtlik tervise-valeinfo

Šveitsi eksperdid ja organisatsioonid tegid vastuseks nõukogu soovitustele pöördumise , milles nimetasid SMB uuringut „vigaseks ja eksitavaks“. Nad heitsid nõukogule ette, et too oli jätnud hulganisti teadustöid arvesse võtmata. Näiteks viitasid nad teisele samaaegsele uuringule mammograafia ohtude kohta, mis esitas täiesti vastupidise seisukoha. „Vaidlused mammograafilise sõeluuringu mõju üle rinnavähi suremusele on suures osas kunstlikud,“ kirjutasid uuringu autorid leidude järelduseks.

Hetkel leviv postitus keskendub konkreetselt Šveitsile. Šveitsi valitsuse ametlikel veebisaitidel ei ole teavet selle kohta, et mammograafiline uuring oleks „keelustatud“. Vastupidi - riigis tehakse sõeluuringuid edasi ja üle 50-aastased naised saavad sealse haigekassa kulul iga kahe aasta tagant rinnavähi sõeluuringut teha. See on sarnane Eestile , kus samuti kutsutakse 50–68-aastaseid naisi mammograafiasse iga kahe aasta tagant.

Tervise Arengu Instituudi vähi sõeluuringute registri juht Birgit Merila kinnitas Faktikontrollile oktoobris , kuidas mammograafiline rinnavähi sõeluuring on ohutu ja üldiselt valutu viis. „Sellises (varajases - toim.) faasis on aga ka ravi efektiivseim, säästvam ja patsiendid elavad pärast diagnoosi oluliselt kauem.“

Eestikeelse postituse sisu pärineb inglisekeelsest X-i postitusest, mille all on ka kogukonna märge, mis seal kirjas oleva valeinfo ümber lükkab.

Ka Šveitsi riikliku rahvatervise büroo ( l’Office fédéral de la santé publique - OFSP ) kinnitusel on mammogrammid siiani osa Šveitsi osariikide rinnavähi sõeluuringuprogrammidest. „Neid pakutakse enamikus kantonites (Šveitsi osariikides - toim.). Seetõttu on vale väita, et mammograafia kaotati kümme aastat tagasi,“ ütles büroo kommunikatsioonijuht Šveitsi faktikontrollile .

Mammograafia puhul tehakse mõlemast rinnast röntgenülesvõtteid kahes vaates ning need on väikesed, inimesele ohutud kiirgusdoosid. „Täpsest ja õigest diagnoosist tulenev kasu on palju suurem kui võimalus, et uuringu käigus saadav kiiritus võiks kahjulik olla,“ selgitas Birgit Merila Faktikontrollile .

Rinnavähi sõeluuringu teenusepakkuja Mammograaf AS toob välja , et mammogrammist saadav kiirgusdoos on keskmiselt 0,4 millisiivertit, mis umbkaudu võrdub keskmiselt seitsme nädala jooksul looduslikust foonkiirgusest saadava doosiga. Röntgeniaparaate kontrollitakse pidevalt, et tagada nende korralik töö ja normikohane kiirgustase. Nõuded inimeste kaitsmiseks ioniseeriva kiirguse ohtude eest sätestab kiirgusseaduse alusel kehtestatud tervise- ja tööministri määrus .

Otsus: Vale. Šveits ei keelustanud mammograafiat ning kutsub jätkuvalt naisi korralisele sõeluuringule. Uuringu käigus saadav kiirgusdoos on madal ja sellest tulenev diagnoos kaalub üles kiirituse võimaliku kahju.