Matthew Crandall: USA vabariiklaste rahulolematus Ukraina rahastamise osas on juba mõnda aega kasvanud

Uudised ei ole Ukraina jaoks niivõrd sünged. Saksamaa teatas novembri keskel, et kahekordistab 2024. aastal Ukrainale antavat sõjalist abi. Hoolimata nendest headest uudistest Ukraina jaoks, näib valitsevat üksmeel, et USA abi Ukrainale on asendamatu. Mis takistab rahastamist ja mida see Ukraina jaoks tähendab?