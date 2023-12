13. detsembril toimus „Esimeses stuudios“ suur parlamendierakondade debatt. Arutades patiseisu parlamendis, kritiseeris Keskerakonna riigikogu fraktsiooni esimees Tanel Kiik valitsuse poolt eelnõude sidumist usaldusküsimusega, öeldes järgmist: „Me oleme selles parlamendikoosseisus 21 korda hääletanud usaldusega seotud eelnõudel, see on täielik rekord, seda on vist rohkem kui üldse kogu varasema Eesti Vabariigi ajaloo ajal kokku.“