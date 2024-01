Viimased poolsada aastat on USA presidendivalimiste kampaania ametlikuks alguseks olnud Iowa osariigis toimuvad vabariiklaste eelvalimised. „Tavaliselt on see olnud tsirkus, kuid sel aastal on see lihtsalt kurb tsirkus,“ ütles The Guardianile Iowa osariigi pealinnast pärit Mike Drape. „Inimesed teevad selle läbi, kuid selles pole tõelist draamat.“