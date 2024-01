FAKTIKONTROLL | Ei, Pfizeri ja Moderna vaktsiinid ei tekita „turbovähki“

„Omandamine tähendab, et Pfizerist saab maailma suurim onkoloogiaettevõte, mis suudab ravida enamikku mRNA vaktsiinidest põhjustatud turbovähki. Tuleb märkida, et Covid-19 vastased Pfizeri ja Moderna mRNA vaktsiinid põhjustavad turbovähki sellisel määral, nagu pole maailma ajaloos varem nähtud,“ jätkub postitus.

„Turbovähk“ on vana ja populaarne valeinfo, mida on erinevad eksperdid ja faktikontrollimise väljaanded korduvalt ümber lükanud .

„Turbovähk“ on seotud vaktsineerimisvastase müüdi ja valeinfoga, mille keskmes on idee, et koroonaviiruse vastu vaktsineeritud inimesed kannatavad kiiresti arenevate vähivormide all.