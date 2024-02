KAITSETAHE TAASISEISVUMISEL | Neli mees läksid teletorni kaitsele, kuigi Vilniuses lõppes sarnane vastasseis hukkunutega

Kaitsetahe tuleb meist välja kõige hapramatel hetkedel. On vaja külma närvi ja heas mõttes pimesi tegutsemist, et neis olukordades suuri, ajaloolisi otsuseid vastu võtta. Seda, kuhu poole ajaloo pendel kaldub – kas meile soodsale või vanelaste poolele – saab teada alles hiljem. Kuu, aasta, isegi paari või viie pärast… Kaitsetahe on see, mis suunab neid suuri otsuseid tegema igaüht meist, täiesti tavalist inimest. Eriti ilmekalt tuli see välja augustis 1991, Eesti taasiseseisvumise päevil.