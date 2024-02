FAKTIKONTROLL | Vaktsiin ei kandu doonorveres edasi ega „saasta“ annetatud verd

Välismaalt Eestisse levinud valeinfo põhjal on vaktsineeritud inimeste annetatud veri „saastunud“ ja see olevat põhjus, miks peab enne annetamist selgeks tegema, kas doonor on end vaktsineerinud. See ei ole tõsi.

Valeinfo sai alguse Ameerika Ühendriikidest, kus väidetakse, et USA Punane Rist küsib nüüd veredoonoritelt, kas nad on kunagi Covidi vaktsiini saanud. „Kui vastate Jah, tahavad nad, et helistaksite ette, et näha, kas olete ikka sobilik. Arvasin, et vax on „ohutu ja tõhus“? Millist teavet nad meie eest varjavad?“ on välismaiste postituste sisu.