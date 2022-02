FAKTIKONTROLL | Vaktsiinivastased ei soovi endale vaktsineeritute doonorverd: “Sellist tapmise meetodit kasutatakse rotimürgis!”

Nanotehnoloogiat sai eelnevas lõigus juba puudutatud, kuid täpsustuseks - inimeste veres on väga mitmeid eluks vajalikke osakesi, mis jäävad nanomeetrite suurusjärku. “Selles suurusvahemikus on ka palju veres loomulikult ringlevatest meile vajalikest ühenditest.” Ehk see, kas meie veres juba on või tuleb doonorverekaudu nanoosakesi, on paratamatu - need on ja peavad seal olema, kuid need ei ole inimesele kahjulikud.