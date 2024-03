Meedias jätkuvad elavad käsitlused Saksamaa sõjaväelaste lekitatud kõneluste kohta Ukraina toetamisest. Venemaa arvestas õigesti, et leke tekitab tõsise meediasurve Saksamaa valitsusele ning sunnib seega valitsusliikmed kaitsepositsioonile. Venemaa ametiisikud võimendavad saavutatud efekti täiendavate avaldustega, süüdistades Saksamaad soovis tungida Venemaale kallale. Venemaa propagandistid on juba ka avaldanud teateid, et kui Saksamaa annab Ukrainale üle Tauruse raketid, rünnatakse Saksamaal erinevaid sildasid ja teisi objekte. See ei vasta aga kindlasti tõele.