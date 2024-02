SÕJARAPORT | Igor Taro päevik: liitlaste abi viibimine tähendab Ukraina jaoks taandumist ning kaotusi

Mõnevõrra müstiliseks jääb ukrainlaste uus nipp, millega nad on jätkanud Su-34 pommitajate allatulistamist rindejoonest suures sügavuses. Selle üle on arutletud alates esimese kolmiku hävitamisest Hersoni piirkonnas umbes 50 km kaugusel rindest. Nüüd on see jätkunud ka idarindel ja polnud see ühekordne õnnestumine, vaid süstemaatiline. NASAMS süsteem ei peaks nii kaugele ulatuma ning Patriot peaks kaitsma Ukraina õhuruumi suurte linnade vahetus läheduse tagalas. Samas just viimase suutlikkus on see, mis taolisi operatsioone lubaks.