SÕJARAPORT | Teet Kalmus: lõpuks hammustasid lääneriigid läbi Venemaa ähvardused – Macroni öeldu tõi Venemaale paanika

Venemaaga on nii, et kui nemad ähvardavad, tuleb samasugust teksti vastu rääkida: ähvardavad tuumapommiga, tuleb tuimalt vastu öelda, et ise teate, siis ei jää teist ka midagi järele.

Mitmed lugejad uurisid, et kui veebruar oli litakopad ehk Venemaa sõjalennukite allakukkumise kuu, et mis siis märtsist saab. Probleemi pole, sest märtsi nimi on „suškopad“ ehk siis SU (Suhhoi) tähistusega lennukite allakukkumise kuu. Ja algus sellele on tehtud. Kuu esimesel kahel päeval võeti kokku maha kaks Su-34 lennukit.