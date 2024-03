Et Venemaa raketirünnakute peamine sihtmärk olid üle Ukraina asuvad energeetikataristu objektid, on see ekspertide hinnangul märk pigem Venemaa meeleheitest, sest kevadel ei anna energiataristu kahjustamine tsiviilelanikkonnale põhjustatavate kannatuste kontekstis Venemaale soovitud efekti. Pigem vastupidi, sest sõja käik on näidanud, et selliste rünnakute kaudub tsiviilelanikkonna viha Venemaa suunal hoopis suureneb ning teised riigid hakkavad Ukrainat rohkem abistama.