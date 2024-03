Raimond Kaljulaid: viis põhjust, miks sotsiaaldemokraadid peavad koheselt lõpetama Tallinnas koostöö Keskerakonnaga

„Ma ei näe ühtegi adekvaatset põhjust, miks peaksid sotsid hurraaga opositsiooni algatusega kaasa jooksma,“ kirjutab mõjukas Keskerakonna poliitik Andrei Korobeinik Eesti Päevalehes. Hea Andrei ja head Eesti Päevalehe lugejad, lubage ma aitan teil neid põhjuseid näha. Neid on palju ja need on väga kaalukad põhjused, miks sotsiaaldemokraadid peavad koheselt lõpetama Tallinnas koostöö Keskerakonnaga.