Kalev Stoicescu: Putin võibki hakata ette valmistama „püha sõda“ lääne vastu

KGBlase Kirilli avalduses on üleskutsed Venemaa seaduste ja poliitikadokumentide täiendamiseks, mis võimaldaksid Putini režiimil veel rohkem kruvisid kinni keerata, nagu seda ei ole veel piisavalt tehtud. Oluline element on „püha sõda“, mis viitab ühtviisi Teisele maailmasõjale kui eksistentsiaalsele ohule ning usujuhi poolt esitatuna islami fundamentalistide džihaadile. See erineb Moskva poolt seni kasutatud „plaanipärasest erioperatsioonist“.