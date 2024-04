Kesknoor: Isamaa – sa oleks pidanud kurjaga võitlema, mitte sellega ühinema!

Samamoodi ollakse rahul Tartu koalitsioonis töötamisega koos seal 27 aastat võimul olnud Reformierakonnaga. Meenutagem, et Keskerakonnale heideti just ette, et nad valitsesid Tallinna 20 aastat, mis on Isamaa jaoks juba liiga pikk aeg. Mingi topeltstandard, kas pole? Võib-olla tegelikult seisneb põhjus selles, et Isamaa pole Reformierakonna vastane, vaid liitlane?