Siim Kiisler skandaali taustal: miks on Varro Vooglaiule lubatud rohkem kui Konstantin Vassiljevile?

„Lükkas tagasi ministri NÕUDMISE?! Vabandust, aga kuidas saab minister üldse sellist asja NÕUDA? Just see, et minister niisuguseid diktatuurilisi nõudmisi esitab ja julmalt usuvabadusse sekkub, on loo juures tegelik ja seejuures skandaalne uudis,“ põrutas Vooglaid 9. aprillil Facebookis.