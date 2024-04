Kalev Stoicescu: kurjuse jõud provotseerivat suurt sõda

Venemaa on paralleelselt aktiviseerinud raketi- ja drooni- ning rinderünnakuid, mitte üksnes kättemaksuks Ukraina edukate rünnakute eest naftatöötlemistehaste vastu, vaid eelkõige teades, et Ukrainal on praegu suur puudus õhukaitserakettidest ja -süsteemidest ning mürskudest, millega rinnet hoida ja vatnikuid tagasi suruda. Tulemuseks on Ukraina taristu üliolulised purustused ning oht, et ukrainlaste rinne ei pruugi kõikjal vastu pidada.