Ilmar Raag: tingimusel, et inimesed tulevad Eestisse lisaväärtust ja rikkust tooma, ei ole rändekvoote tegelikult vaja

Teiseks – maailmas jätkub koondumine rahvusvaheliste tõmbekeskuste ümber. Seega globaalses mastaabis jätkub surve kogu Eesti ääremaastumiseks. Täna on meil väga vähe loomulikke eeldusi selle trendi ümberpööramiseks – me ei asu rahvusvaheliste teede ristmikul, meil on maailmas vähelevinud keel ja meie koduturg on miniatuurne. Eesti ääremaastumise trendi osaks on noorte tung väljaspoole. Avatud meedia globaalses külas kasvanud eesti noored tunnetavad, et maailm on neile valla. Tajutav osa neist lahkub Eestist. Kas saab neid süüdistada, sest vabadus tähendab ka jalgadega hääletamist.