FAKTIKONTROLL | Ukraina uus seadus ei nõua vanurite, teismeliste ja invaliidide mobiliseerimist

„Kuigi mõte kutsuda ajateenistusse vaimse tervise probleemidega inimesi võib tunduda hullumeelne ja väärkohtlemisena, on ainult 8 protsenti Ukraina kodanikest valmis Venemaa vastu relva haarama ja selliste küsitlustulemuste valguses on arusaadav, miks Zelenskõi valitsusele meeldivad sõdurid, kes ei mõista surma tähendust,“ jätkub artikkel.

Videos on näha TikToki kasutajanime “uvoin19”, mis on väidetavalt video algallikas. Praeguseks sellist kanalit ega videot tekstiga “Воха чергує” (Voha tööpostil) TikTokis ei eksisteeri. Avaliku veebiarhiivi järgi pole võimalik tuvastada , kas konto on kunagi sellist videot postitanud.

Ukraina meedia on varem kirjutanud sõdurist kutsungiga “Воха” (Voha), kuid ta on täiesti teistsuguse välimusega võrreldes Venemaa propaganda levitatud videos oleva mehega. Ukraina ega Lääne meedia pole seda videot avaldanud ega väidetavat juhtumit muul moel kajastanud.

Video ei tõenda, et tegu on Ukraina sõjaväelasega, kel on väidetavalt ka Downi sündroom. Näiteks puudub tema vormil konkreetse brigaadi märk ning roheline, kollane või sinine triip. Kuigi väidetavalt on video tehtud eesliinil, puudub mehel igasugune lisavarustus ja isegi kiiver. Tal on jalas kummikud, kuigi video on väidetavalt filmitud talvel.