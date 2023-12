FAKTIKONTROLL | Ei, Kiievi „režiim“ ei saada pensionäre rindele. Eestis levib hoogsalt Vene propaganda võltsing

Reklaamidel on märgitud Ukraina kaitseministeeriumi valvenumber – reklaami järgi peaksid huvilised just sellele numbrile helistama. Ent Ukraina relvajõududes lepingu alusel teenida soovijate värbamine käib teisiti – vaja on minna kohalikku värbamiskeskusesse . Ukraina Rahvuskaarti astumiseks on vaja pöörduda värbamisosakonda või täita veebivorm.

Väidetavatest reklaamvoldikutest on olemas vaid kaks fotot, üks taskutega stendist ja teine lamedal pinnal. Samuti pole väidetavatel fotodel ühtegi märki ega tõendit sellest, et need oleksid tehtud Ukrainas.

Seda kinnitab Ukraina kaitseministeerium ja Ukraina desinformatsiooni vastu võitlemise keskus . Samuti pole ühtegi tõendit, et fotod on tehtud Ukrainas. Fotod väidetavatest lendlehtedest hakkasid esmalt levima Venemaa propagandakanalites.

Fotosid väidetavatest lendlehtedest või vähemasti uudiseid nende levitamise kohta ei avaldanud ükski populaarne ega prominentne Ukraina väljaanne. Neid levitasid vaid suured Venemaa kanalid.

Ukraina desinformatsiooni vastu võitlemise keskus tegi 30. novembril avalduse lendlehtede kohta, väites, et need on osa Kremli desinformatsiooni-kampaaniast. Keskus tegutseb Ukraina rahvusliku julgeoleku ja kaitse nõukogu juures.

„Niinimetatud lendlehed on veel üks võltspropaganda, mille nad (Venemaa - toim.) lõid osana oma teabekampaaniast seoses „vägivaldse mobilisatsiooniga“ Ukrainas. Vastavalt sellele ei jagata pealinnas sarnase sisuga lendlehti,“ seisab keskuse avalduses.

Ukraina faktikontrollimise väljaanne StopFake küsis lendlehtede kohta kommentaari Ukraina kaitseministeeriumist. Ministeerium rõhutas, et nad ei tea nende lendlehtede päritolust midagi. „Ukraina kaitseministeeriumil pole selliste propagandamaterjalidega mingit pistmist ning tsiteeritud halvustavad üleskutsed vanematele inimestele ei kuulu Ukraina mobilisatsioonikampaania juurde,“ vahendab StopFake.

Venemaa propaganda on varem korduvalt ja ulatuslikult levitanud valeinfot Ukraina relvajõudude ja mobilisatsiooni kohta. Näiteks sarnane väide, et Ukraina pensionäre hakatakse värbama Ukraina sõjaväkke, levis ka 2022. aasta suvel. Muud valed on olnud näiteks potentsiaalsete ajateenijate otsimise kohta Ukraina põgenike hulgast või teismeliste riigist lahkumise piiramisest hilisema mobilisatsiooni tarbeks. Eesti kohalik portaal Eestinen, mis levitab tihti Vene propagandat, väitis ekslikult, et „Ukrainas värvatakse sõtta vaimupuudega inimesi“.

Seega kõik faktid näitavad, et väidetavaid lendlehti pole Ukrainas levitatud. Fotod lendlehtedest on pärit kremlimeelsetest Venemaa allikatest ja toodetud Ukraina-vastase propaganda jaoks.

Nii Facebooki leht Eesti Nüüd kui ka portaal Eesti Eest! on korduvalt levitanud valeinfot. Loe siit , siit , siit ja siit .

Otsus: vale. Väidetavad lendlehed, millega julgustatakse Ukraina pensionäre minema rindele, on Venemaa propaganda toodetud võltsing. Seda kinnitab Ukraina kaitseministeerium ja Ukraina desinformatsiooni vastu võitlemise keskus. Samuti pole ühtegi tõendit, et fotod on tehtud Ukrainas. Fotod väidetavatest lendlehtedest hakkasid esmalt levima venemaa propagandakanalites.