Allan Martinson: ammu oleks pidanud sõjamaksu tegema

Ettevõtja Allan Martinson (57) on küll kaitsetööstuses alles üsna roheline, aga entusiasmi jagub tal kõvasti ning tehnoloogiataustast on kaitseettevõtmistes kõvasti kasu. Ent oli aeg, kui Martinsonist oleks võinud saada meediaärimees – nimelt teda võib nimetada Delfi isaks. Kuid Microlink müüs Delfi maha ja edasine on ajalugu. Hilisemast ajast seostuvad Martinsoni nimega Starshipi nunnud pakirobotid, kes vallutavad maailma nüüd juba temata. Xolot ehk nii hästi ei teata, aga Cherry on kindlasti meeles – sest kust siis teie odavaid reise ostsite, kui mitte sealt? Martinson tunnistab, et oleks kindlasti rikkam mees, kui ühe tegevusala juures pikemalt püsiks. Uudsusjanu aga ajab teda aina uusi radu sisse tallama.