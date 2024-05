Mariannele (56) ei ole ema surm veel lõplikult kohale jõudnud. Kõik on veel nii valus, tunnistab Ilona ja laulja Georg Otsa tütar. „Alates eelmise aasta oktoobrist, kui ema sai juhuslikus kontrollis teada, et ta kopsus paistab kahtlane varjustus, kestis üks sumpamine pimeduses ja poris ...“ Pärast MRT-uuringut selgus, et tegu oli neljanda astme kopsuvähiga, mis oli juba kõikjale siirdeid ajanud. Emal ja tütrel oli raske mõista, kuidas see juhtuda sai, Ilona polnud ealeski suitsetanud. Nad nutsid pärast diagnoosi saamist kahekesi koos.