ARVUSTUS | „Metsik lõuna“ toob kopsudesse hulga värsket lõunamaist õhku

Tartu koos Lõuna-Eestiga kannab tänavu üht kolmest Euroopa kultuuripealinna tiitlist (teised asuvad Austrias Bad Ischlis ja Põhja-Norras Bodøs). Kogu sel aastal kultuuripealinna egiidi all aset leidev kultuur on kantud ellujäämise kunstide avastamise juhtmõttest, mille ilmselt üks suurimaid õnnestumisi on möödunud nädalavahetusel kaheksas Lõuna-Eesti punktis esilinastunud lühidokumentaalfilmide kogumik „Metsik lõuna“. Filmide alguspunkt oli valida välja neli kodumaist ja neli rahvusvahelist filmitegijat ja lasta neil rääkida või avastada mõni Lõuna-Eestiga seotud lugu.