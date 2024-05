FAKTIKONTROLL | Kas keskpanga digiraha eesmärk on täielikult kaotada sularaha?

Olti sõnul on selle eelnõu eesmärk tagada, et sularaha jääks inimestele ja ettevõtetele kogu euroalal kättesaadavaks, ning et oleks võimalik soovi korral sularahas maksta. Nii kaua kui on ühiskonnas nõudlus sularaha järele, keskpangad seda ka pakuvad.