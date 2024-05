JUHTKIRI | Vene sõda ja inforünnak sihivad Ukraina demokraatiat. Ärgem laskem end lähinädalatel haneks püüda

Jättes kõrvale iroonia teemal „korraliselt valitud Venemaa president“, kes end äsja uuesti ametisse võida laskis, on pikas vaates Ukraina jaoks tegemist väga olulise küsimusega, mis ootab lahendamist. Geopoliitikat kõrvale jättes on üks olulisi põhjuseid, miks vaba maailm Ukrainat toetab, sealne demokraatia. Toogem võrdluseks kasvõi Valgevene, mis on pea täielikult allutatud Venemaa tahtele ja mida kasutatakse platsdarmina Ukraina ründamiseks. Keegi pole valmis sellist režiimi Moskva eest kaitsma (mitte et ta seda palunud oleks).