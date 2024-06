FAKTIKONTROLL | Poola peaminister ei kuulutanud välja 200 000 mehe mobilisatsiooni. Poola uudistelehte tabas küberrünnak, et levitada valeinfot

„Ma ei ole kuulnud, et Poolal oleks mingisugune mobilisatsiooni väljakuulutamise plaan. Veel vähem, et Poola oleks sellise otsuse vastu võtnud. Kui midagi toimuks selles suunas, siis suure tõenäosusega ma praeguseks teaks sellest,“ ütles Herem.

Samuti ei vasta tõele spekulatsioon, et Herem lahkub kaitseväe juhataja ametist, sest „ta ei taha Ukrainasse minna ja olla see, kes meie mehi Ukrainasse saatma hakkab“.

„Sellise info levitamine on pahatahtlik. Kõik, kes tunnevad mind ja kaitseväe juhtkonda, teavad, et me raudselt täidame valitsuse otsuseid. Teiseks peaksid kõik teadma meie toetusest Ukrainale. Me oleksime igal juhul valmis Ukrainat toetama ja täidaks käsku, kui see peaks valitsuselt tulema. Olen oma lahkumise põhjuse mitu korda avalikult välja öelnud ja mul pole midagi lisada. Kõik muud teooriad on pahatahtlikud spekulatsioonid,“ ütles Herem.