Indrek Luberg: Järvan valetab, elektriautod bussiradu ei ummista

Bussiradadel sõitvate elektriautode osakaal on nii väike, et see ei takista ühistransporti. Töötan ABC Motorsis, mis asub Paldiski mnt ääres. Seetõttu näen igal hommikusel tipptunnil bussirajal toimuvat. Sama vaatepilti võib igaüks näha Tammsaare tee ja Retke tee ristil, Narva maanteel ning muudes probleemsetes kohtades, kus aeg-ajalt politsei ka järelvalvet teostab. Bussirajad on ummistatud tavaautode poolt, kes seal sõita ei tohi. Probleem on liiklusjärelvalves, mitte elektriautodes.