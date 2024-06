TEHNOKOLUMN | Ylle Rajasaar: hispaanlased ei tea elektriautodest midagi. Äkki tasub Eestilgi neist eeskuju võtta

Andaluusia on suurim autonoomne piirkond Hispaanias ning jaguneb omakorda kaheksaks provintsiks. Siin tegeletakse nii põllumajandusega kui turismiga. Turiste paeluvad siinsed mäestikud ja tasandikud, sisemaa ja rannikulinnad – kõike on külluslikult. Andaluusia on armastatud veini- ja toidupiirkond, elamuse saamiseks pole vaja sadu kilomeetreid reisida.