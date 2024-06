Lauri Beekmann: partei peo seostamine kokaiiniga ei tähenda seda, et erakond ei sobi toetama karmimat narkopoliitikat

„Erakonnana on kohustus garanteerida, et tõepoolest kõik teemad saaksid kaetud.“

Sõltuvus- ja uimastiprobleemid on Eestis laialt levinud ja ei tohiks tulla kellelegi üllatusena, et see tõepoolest jõuab ka kõikide ühiskonna kihtideni. Selle probleemiga tegelemise üheks takistuseks ongi lihtsustatud arusaamine, et alkohol on ainult rentslijoodikute ja illegaalsed narkootikumid ainult kuuritagustes veeni süstivate kurjategijate probleem.