Ott Maaten: rahvusooper Estonia juurdeehitus on hädavajalik! Ehitame selle hasartmängurite pealt

„Eesti on terves Euroopas ainus riik, kellel puudub sisuliselt õige akustika ja mõõtmetega ooperi- ja balletilava ning vaatajasaal.“

Estonia juurdeehitusest kirjutatakse viimasel ajal palju, see on tervitatav. Kahjuks on nende hulgas nii mõnigi kirjutis, mis toetub faktivigadele ja teadmatusele. Seetõttu pean vajalikuks võtta ette üheksa olulisemat küsimust ning anda neile võimalikult lihtne ja asjakohane selgitus.