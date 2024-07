NÄDALA SÕJARAPORT | Jaanika Merilo: Grozev - „see on varjamatu sõjakuulutamine Venemaalt kogu läänele“

Eile avaldasid Der Spiegel, Insider ning endine Bellingcati uurija Hristo Grozev järjekordse uurimise, mis näitab, et Venemaa on alustanud uut etappi. Nagu ütles Grozev oma intervjuus: tegemist on sõja kuulutamisega läänele. Seekord on infosõtta kaasatud ka Venemaa välisluure ning sissemurtud kirjavahetusest võib välja lugeda, kuidas kõrgete välisluure ehk SVRi ohvitseride meelest korraldati teiste ametite poolt Venemaa infosõda täiesti oskamatult.