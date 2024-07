SÕJARAPORT | Teet Kalmus: järgmises faasis teeb Venemaa armee Tšassiv Jari liugpommide ja suurtükkidega täiesti maatasa

Pikalt ilma puhkuseta sõdinud sõjaväelased ei mõista, kuidas on selline olukord kujunenud. Selles kontekstis on läinud sõjaväelaste hulgas liikvele jutud, et Ukraina armee kõrgemad sõjaväelased ei julge kõrgemale ette kanda, kui kriitiline seis on eesliinil olevatel üksustel tegelikult isikkoosseisuga. Ja armee seisukohalt on see väga halb, kui sellised jutud levivad.