See näitab, et uus koalitsioon ei ole eelmise valitsuse vigadest õppinud. Just Reformierakonna otsuste tõttu langeb meie majandus juba pea kolmandat aastat ja oleme teist aastat järjest majanduskasvu poolest Euroopa Liidu viimased. Kristen Michali juhtimisel ootab ees ka kolmas aasta viimasel kohal olemist.