See oli Maria Helen Känd, kes oli alguses „Jää mind vaatama“ näituse kuraator. Kuna ta jäi vahepeal last ootama ja on nüüd emaks saanud, siis ta andis teatepulga edasi Liisi Kõuhknale. Mariaga oli meil jää teemal vestlus paar aastat tagasi suvel Eestis. Olen jää teemat ajanud pikemalt ja rahvusvaheliselt juba kümme aastat. Uskumatu, et selline näitus ja nii paljude kunstnikega, kes väga süvitsi liustike ja jää kadumise teemasid oma töödes uurivad ja sellest inspireeritult loovad, teoks sai.