KUULA | Delfi eksperiment näitas, kuidas imevee pähe müüakse täielikku uhhuud

Imevee soovijatele lubati vett, mille pH on 8,5, sest see olevat algajatele „elus“ vee joojatele parim ja tervendavaim. See-eest Terviseameti laborist saadud tulemused näitasid, et imevee pH on 7,5. Võrdluseks: Tallinna veekvaliteedi juunikuu uuringu pH-näitaja oli 7,33 ning Tartu linna joogivee näitaja jääb vahemikku 7,2–8,0.