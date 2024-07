JUHTKIRI | Linn muutub prügiseks. Tallinna koalitsioon on alustanud hämmastavalt nõrgalt

Uut juhtimiskvaliteeti lubanud koalitsiooni unistused on põrganud kokku reaalsusega. Ega üks linnaelanik olulist vahet varasema võimuga märkakski. Kui pealinna valitsusliidu kokkupanekul rõhuti näiteks „eestimeelsusele“, siis tõsi on see, et just Tallinna koolid rõõmustavad umbkeelsetele õpetajatele antud ajapikenduse üle. Kui vaja üles kaevata äsja asfalteeritud ristmik, siis seda ka tehakse.