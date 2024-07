Aleksei Jašin: ajad on muutunud. Tallinna koolides ei looda keegi, et eesti keelt ei peaks oskama

Minu hea kolleeg, abilinnapea Karl Sander Kase ütles oma eilses arvamusloos väga õigesti, et õpetajad, koolijuhid ja koolipidajad teadsid või oleks pidanud teadma keelenõuetest viimased 16 aastat. Küll aga olid mitmed valitsused ja senised Tallinna juhid hambutud nende nõuete täitmisel. Ukraina sõda andis valitsusele lõpuks julgust ja pani omavalitsustele kohustuseks protsessiga edasi liikuda. Üleminek on igal juhul otsustatud ning edaspidi peame veenduma, et iga laps saaks võimalikult head eestikeelset haridust.