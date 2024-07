Ahti Kallikorm: kas pilpakülade arendajad võtaksid ette ja teeksid omad lasteaiad, koolid, haiglad 15 minuti raadiusse? Meil linnas ka kohe autosid vähem!

Kõik see olevat lõppastmes vajalik selleks, et Tallinnast saaks nii-öelda „15 minuti linn“. Tegemist on Carlos Moreno 2021. aastal kirjutatud artiklist väljakasvanud ideega, mille kohaselt peaks inimene elama 15-minutilise jalutuskäigu või rattasõidu kaugusel oma töökohast, vajalikest kauplustest, arstist, koolist või lasteaiast ning meelelahutusasutustest.