Kui Moskvaga saab rääkida läbi inimeste väljavahetamise üle, on selge, et läbirääkimised käivad kulisside taga mitmel tasandil. See peaks iseenesest tegema ettevaatlikuks neid, kes kardavad tehinguid üle nende peade, kes tegelikult oma verega Vene imperialismi tagasi hoiavad.