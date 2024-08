JUHTKIRI | Ukraina üllatusrünnak Kurskis tuleb maksimaalselt ära kasutada

Pole veel teada, mis on ukrainlaste kogu ürituse eesmärk, üks on aga kindel – maailma tähelepanu on taas Ukrainal. Edujoovastuse paralleeli võib tuua 2022. aasta septembris toimunud Harkivi vabastamise operatsiooniga.

Kogu rünnaku ajastus on huvitaval kombel seotud F-16 hävitajate saabumisega, isegi kui värskelt saabunud sõjatehnika ukrainlaste kavalas lükkes rolli ei mänginud. Selle nädala jooksul on Ukraina tõestanud, et ükskõik, milline abi, mis üle kahe aasta lakkamatult tulnud on, läks asja ette ja läheb edaspidigi.