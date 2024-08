Kaarel Tarand: erakondades on 20 aastat kasvatatud liikmeid, kes teavad, et külmkapp on alati toitu täis ja raha tuleb seina seest

Erakond on Eesti õigusruumis eriseadusega raamitud mittetulundusühing. Juurte ehk mõistete juurde minnes ütleb mittetulundusühingute seadus, et „mittetulundusühing on isikute vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks või põhitegevuseks ei või olla majandustegevuse kaudu tulu saamine.“ Erakonnaseaduses aga on seadusandja tahtel kirjas, et „erakond (partei) on Eesti kodanike vabatahtlik poliitiline ühendus, mille eesmärgiks on oma liikmete ja toetajaskonna poliitiliste huvide väljendamine ning riigivõimu ja kohaliku omavalitsuse teostamine“.