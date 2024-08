ARVUSTUS | „Kahe isanda teener“ on vahvalt täidlane eeskujuliku ansamblitunnetusega „bänditeater“

Kuressaare teatril on kombeks suveks oma teatri seinte vahelt välja kolida ja otsida saarel huvitavaid mängukohti. Sel korral osutus selleks Oti mõisa õu Pöide kihelkonnas. Mõisahoone küljel ilutseb kõrguses aastaarv 1850, mis eeldatavasti märgib praeguse peahoone ehitusaega. Vana rüütlimõis on üks Saaremaa vanimatest, Pöide ordulinnuse majandusmõisana on hoonet esimest korda ürikutes mainitud juba aastal 1309. Seal lavastatud Carlo Goldoni (25.02.1707–6.02.1793) „Kahe isanda teener“ viib meid aga 18. sajandi Veneetsiasse.