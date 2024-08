On pühapäeva, 11. augusti pärastlõuna. Kell on umbes 15.30. Olen istunud aasta ja kaheksa kuu vanuse pojaga u kümme minutit tagasi Võhmas Tallinnasse suunduvale rongile. Poisil on seljataga kaks toredat päeva maal, emotsioone on palju, lõunauni jäi lühikeseks. Tekkima hakkab üleväsimus, mis tema puhul väljendub esialgu tohutus energias, mis vajab mõistlikul moel maandamist.