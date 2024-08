„Ärge kandke mind maha!“ Korgijoogist põhjustatud insult viis noore naise ratastooli

Tollest õhtust mäletab ta vaid seda, et nad said bussijaamas kokku, et minna ühte lähedalasuvasse baari. „Pärast bussijaama ees kohtumist on mälupildis vaid tühi must auk. Mäletan ainult seda, et pidime minema baari, aga nime või asukohta ei mäleta.“ Arst ütles hiljem Liina-Mariale, et aju ei saagi seda infot taastada. „Võib-olla tuleb kunagi mingi imevahend ja siis mulle meenub kõik. Mäletan vaid seda, et oli novembrikuu õhtu ja ärkasin mitu päeva hiljem haiglas,“ ohkab naine.