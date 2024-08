RAAMATUBLOGI: Kui miskit saab liigitada psühhothrilleriks, siis just see...

Kui miskit saab liigitada psühhothrilleriks, siis just see... Kahes peres pole asjad korras, on pingeid ning nende leevendamiseks otsustatakse teha ajutine elumuutus ehk elukohavahetus teise paariga – Carli ja Helene siirduvad ookeani taha Californiasse, Adam ja Scarlett aga omakorda Stockholmi. Asjaosalised on mõistagi jõuakamast mastist, luksusega harjunud, paraku...