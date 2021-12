RAAMATUBLOGI: Kui mõrvar heidab pimeduses täringuid...

See, et Stefan Ahnhemi loodud kriminaaluurija Fabian Riski sarja raamatuid tuleks lugeda teineteise järel, sest eelmine on osa järgmisest, tuleb märkida pigem plusspoolele. Kui võtta ette mõni tagumine teos, võib juhtuda, et satuks justkui kinosaali keset filmi, ent samas on asi seda väärt, et Riskiga tema elus kaasa liikuda.