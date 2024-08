Martin Mölder: Keskerakond püüab Madisoni kaudu oma eestlastest valijad tagasi tuua. Ebaõnne korral neil suurde poliitikasse asja pole

Kui kõigele järele mõelda, siis selles käigus tegelikult puuduvad suuremad ideoloogilised vastuolud. Ning samuti on nii Keskerakonnal kui Madisonil teatud reaalne võimalus sellest oma kandepinda oluliselt suurendada. Kuid loomulikult pole see samm riskidest vaba. Poliitika on alati ettearvamatu, kuid just selles sageli n-ö mängu ilu seisnebki.