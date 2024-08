Hendrik Toompere jr: tuleb kriitilise pilguga üle vaadata, millist teatrit ja kui palju me tegelikult vajame

Lavastus kuulus Tartu 2024 programmi ja sai tänu sellele rahalist toetust, mis on nii suure produktsiooni puhul ju oluline. Kas järgmisel aastal näeb lavastust taas Tartus? Linn siis enam Euroopa kultuuripealinna tiitlit ei kanna ja on vaja leida teisi rahastajaid.

Ma ei julge kunagi öelda, et miski õnnestub 100%, sest nii jääb edasine väljavaade ahtakeseks. Aga lavastus õnnestus ja mul on selle üle hea meel. Meil oli väga hea seda lavastust teha, saime teha kõike nii, nagu tahtsime.

Sain pärast „Rahamaad“ juulikuus hinge tõmmata ja olla perega kodus, kuid tõsi on see, et liiga palju pole ma suvel puhata saanud. Valmistasin nimelt ette oma uut lavastust „Totalitaarne romaan“, see on päris suur tükk. Minu esimese suurema lavastuse „Väljaheitmine“ autor Marius Ivaškevičius pakkus koos Vaba Lavaga, et mina võiksin seda lavastada. Eelmisel aastal tegime Narvas Vabaduse festivalil sellest esimese lugemise, nüüd viin poolelioleva töö lõpuni.

Nüüd on kired (eeldatavasti) jahtunud ja uus hooaeg algamas tõsiste teemadega. Nimelt saavad sõjast tõukunud lavastused „Macbeth“, „Café Théâtral“ ja „Eisenstein“ jätku Marius Ivaškevičiuse „Totalitaarse romaani“ kujul. Toompere lavastatav lavalugu näitab taas, et ajalugu kipub korduma ja inimesed suurt oma vigadest ei õpi. Siiski on lavastuses omajagu lootust ning lootust pole maha matnud ka teatri- ja kultuurirahvas. Kuidas uus hooaeg ja kärped aga tabada võivad, on veel selgusetu, seega lootus jääb.

Jah, aga need teemad on meie ühiskonnas olulised. Peame olema aktuaalsed ja kõnetama inimesi, kes meie ümber elavad. Suhestuma meie kultuuriruumiga, mille osaks on needsamad tõsised küsimused, mis meie elu määravad. Eks eri inimestel on erinevad küsimused, aga sellest lähtuvalt varieerub ka Draamateatri repertuaar. On lavastusi eakamale ja konservatiivsemale publikule, alati on olnud üks lavastus ka lastele ja noortele jne.

Olen Reinuga selles mõttes nõus, et tegemist on pigem ikkagi klassikaliste lavastustega. „Teoreem“ on suure-saali-lavastus, selle temaatika ja esteetika ei ole midagi väga teistsugust.

Tänavusel teatriauhindade jagamisel pälvisite eripreemia Eesti Draamateatris riskijulge, sotsiaalselt tundliku ja mitmekesise repertuaari kujundamise eest. Kui küsisin hiljuti ametisse taasvalitud teatrijuhilt Rein Ojalt n-ö julgemate lavastuste kohta, nagu Juhan Ulfsaki „Teoreem“ ja Kertu Moppeli „Kollane tapeet“, siis tema ütles, et need ei ole tingimata julgemad valikud kui näiteks „Eisenstein“ või „Lehman Brothers“. Kas võib nõustuda? Kust läheb teatris märkimisväärse riskijulguse piir?

Esiteks läbimõeldud repertuaarivalikud, oleme hoolega kaalunud, mida kavva võtta. Teiseks on Draamateatril alati olnud suur potentsiaal – meil on võimsad näitlejad, ägedad ruumid, asume Tallinna kesklinnas. Lisaks õnn ja kokkulangemised – usun, et mingi osa publikust tuli meile üle NO-teatrist pärast selle sulgemist.

Eesti Draamateatril läheb juba mõnda aega nii kunstilises plaanis kui ka piletimüügi poolest väga hästi. Mis on teatrile edu toonud?

Kuna lavastuses on palju osalisi – näitlejad, muusikud, kaamerameeskond jne –, siis peame kõigiga saavutama kokkulepped kuupäevade kohta. Kui need on selged, siis tulevad piletid kohe müüki. Nii palju saan öelda, et mängime ilmselt taas juunikuus.

Eks inimesed ikka muutuvad ja asjad ammenduvad. Samas olen see, kes ma olen – minu lavastustest peegeldub minu enda maitse. Olen nõus, et teinekord peaks julgemalt ja mitte nii vastutulelikult tegutsema, aga need emotsioonid vahelduvad. Kui töötasin näitlejana, siis tahtsin vahel teha midagi pöörast. Kuid kui see sai tehtud, tekkis tahtmine teha midagi rahulikumat.

Nad on võimsad, mind paelub nende jõud ja vägevus. Näen seal võimalusi mängida, kuigi ka väiksemas vormis võib väga ägedaid asju teha. Kui omal ajal Eesti Draamateatris alustasin, näis mulle, et suurel laval oli suure lava lavastusi vähe. Selliseid, mis võtavad esteetika ja sisu mõttes teemasid ette jõuliselt ja teatraalselt. Minu üks eesmärke loomingulise juhina ongi olnud suurt lava elustada, selle vägevust ära kasutada. Mulle tundub, et see on miski, mis ka publikut paelub. Publik tahab teatris võimsat ja vägevat asja näha.

Klapp on meil hea. Vahel ikka vaidleme mingite asjade üle, aga see on loomulik. Meie dünaamika näeb välja nii, et mina tulen hullude ideedega, tema hakkab vastu ja piirab mõningaid asju. Arutleme koos, mille ette võtmine on jõukohane ja mille mitte. Meil on Reinuga sama veregrupp, saame asjadest samamoodi aru. Mina olen lihtsalt noorem ja äkilisem, tema vanem, rahulikum ja tasakaalukam. Väga suur pluss on see, et Rein on näitlejaks õppinud ja näitlejana töötanud.

Eelmisel hooajal oli Draamateatris ja teisteski Eesti suuremates teatrites palju uuslavastusi. Isegi teatrivaatleja Pille-Riin Purje mainis oma märtsikuises ERR-i teatrikommentaaris, et ta ei jõua enam järge pidada, sest üks esietendus ajab teist taga. Tänavu näib vähemalt sügishooaeg teatritel rahulikum tulevat. Kas see pole siis rahalise kokkuhoiuga seotud?

Ei oska kommenteerida. Meedias on olnud juttu üleväljakärpest kõigile, kuid mida see reaalselt tähendab, pole me veel kuulnud.

Kas on juba teada, kuidas tabab võimalik järgmise aasta riigieelarve kärpekirves Eesti Draamateatrit? Kas on antud ette protsent, mis mahus eeldatakse kokkuhoidu?

Teater on Eestis alati olnud olulisel positsioonil. Juba nõukogude ajal oli teater meil oaas, kus sai öelda asju ridade vahelt ja rääkida sellest, millest muidu rääkida ei tohtinud. Teatrilembuse juured lähevad aga veelgi kaugemale. Teater sobib eestlase iseloomuga – istud vaikselt pimedas toas ja vaatad, mida teised teevad, aga samas oled teistega koos. See on ühisolemise tunne nii, et saad samal ajal olla omaette. Inimesed tahavad raskel ajal midagi hingele, midagi, mis mõtestaks nende olemist, puudutaks neid sügavalt ja lahutaks ka meelt. Ühtlasi on teatri populaarsus Eestis tõestuseks, et meie rahval on keskmisest suuremad intellektuaalsed huvid, mis maailma mastaabis pole teps mitte tavaline.

Näib, et majanduslikust ebakindlusest olenemata jagub Eestis publikut paljudele teatritele, mida on maailma mastaabis elanikkonda arvestades meil ju rekordiliselt. Lisaks suvine teater iga künka taga. Miks Eestis teatrit nii palju, peaaegu fanaatiliselt armastatakse?

See ilmselt pole nii mustvalge, sest suur osa meie tööst on pidevas ideepuuduses või siis idee otsingu faasis olek. Kuni idee pole meieni jõudnud, võib öelda, et viibime kriisis. Aga jah, sellist kõikehõlmavat pikka ja mastaapset kriisi mul vist veel olnud pole.

Olete öelnud, et loomekriis on teile üsna võõras mure. Sellega olete näitlejate ja lavastajate hulgas vist küll üsna erandlik? Või on see teatriväliste inimeste romantiseeritud arusaam, et kunstnikud ja loomingulised inimesed muudkui kannatavad?

Eks mul arenguruumi on ja loodan, et areng veel ka toimub. Nii vana ma veel pole, et see peatunud oleks.

Kultuuri ja keele säilimine on meie riigi eksistentsi esimene ja kõige olulisem eeldus. Terve ja elujõuline kultuur on indikaator tervest ühiskonnast ja toimivast riigist. Aga kui riik ei suuda oma parimatele isegi meie keskmist maksta, siis paratamatult võib lõpuks tekkida olukord, kus inimesed lahkuvad sellelt väljalt. See aga muudaks tervikpildi veelgi keskpärasemaks või lausa viletsaks. Kas me tahame päriselt nii sandid olla?

See oli üsna nutune tõdemus. Võib-olla on kultuuriinimesed liiga viisakad ja solidaarsed?

Praegu teenib Draamateater 50% omatulu. Lähiriikides on näiteks suure riigiteatri dotatsioon 70–80% ja 20–30% teenitakse omatulu. Teater on kulukas ettevõtmine, ja kui tahad head kunstilist taset saavutada, on plussi jõuda keeruline. Piletimüük läheb meil hästi ja on ka soovitatud hinda tõsta. Meie aga katsume hoida piletid kättesaadavad, oleme siiski riigi sihtasutus, peame olema Eesti publiku jaoks taskukohane.

See ei ole paratamatu ja me ei pea olukorraga leppima. Näitlejale peaks suutma maksta vähemalt Eesti keskmist palka, kuid selleni me praegu kahjuks ei küündi. Loodan siiski, et olukord paraneb. Eks see on ministeeriumile suur ülesanne.

Ei ole. Meil on uuel hooajal tulemas kaheksa uut lavastust, lisaks üks koostööprojekt teatrikooliga. Pigem on asi selles, et me ei jõua oma lavastusi n-ö ära mängida. Publiku huvi on meeletu, ja kui uued lavastused peale toodame, siis me lihtsalt ei saa eelmisi enam kavasse panna, sest uued lavastused tahavad ka mängimist.

Me ei ole pärast seda suhelnud. Ausalt öeldes on mul väga kahju, et see olukord sellise pöörde võttis. Aga mis teha, ehk läheb aeg mööda ja ka solvumised lahtuvad. Käsi südamel ütlen, et kõik otsused, mille mina ja Rein Oja langetame, on teatri parema käekäigu huvides. Priit Pedajas tunnistas ka ise hiljutises LP intervjuus , et ta pole juba aastaid sügavamat huvi tundnud, mida teised lavastajad siin teatris teevad. Palgaline lavastaja olemine tähendab, et peale kokkulepitud lavastuste tegemise tuleb teatris aktiivselt osaleda ka üldise terviku kujundamises. Arutleda teistega, mis on hästi, mis halvasti, millest puudust, ja ka omalt poolt siis panustada, et areng toimuks ikka õiges suunas. Kui seda tööd teha ei soovi, pole mõtet ka koosseisus olla. Pealegi, enamik lavastajaid teeb Draamateatris oma töid vabakutselisena, n-ö projekti korras. Nii et tegelikult on Priidul alati olemas võimalus oma lavastusettepanekuid esitada.

Augusti alguses sai meedias omajagu kõlapinda kunagise pealavastaja Priit Pedajase töölepingu pikendamata jätmine. Esialgu oli see uudis küll eksitavalt pealkirjastatud, justkui olnuks tegemist päevapealt töölepingu lõpetamise ehk lahtilaskmisega. Kas olete hiljem Pedajasega suhelnud? Vaenukirves on maha maetud?

Mul puudub teist laadi inimeste juhtimise kogemus. Seetõttu ei oska ma võrrelda, kas loomingulised inimesed on alluvatena rohkem või vähem emotsionaalsed kui näiteks arstid. Sisetunne ütleb, et ei ole. Eks see ole natuke müüt kah, et teatri koridorides käib pidev emotsioneerimine ja patsipildumine. Tegelikult oleme me üsna toredad ja rahumeelsed.

Hea on see, et meil on järjepidevus ja me pole seda uisapäisa lõhkunud. Aga julgen arvata, et meie teatrite rahastusstrateegia on vananenud ja vajaks värskendamist. Tuleks kriitilise pilguga üle vaadata, millist teatrit ja kui palju me tegelikult riigi ja rahvana vajame. Ma olen selles osas alati kvaliteedi, mitte kvantiteedi poolt.

Pärast Ukraina täiemahulise sõja algust on teatritelt justkui oodatud (mõni võib-olla vaidleb vastu, et tahaks teatris just vastupidist kogeda) reageerimist sõjaga seotud muredele ja hirmutundele. „Macbeth“, „Café Théâtral“, ka „Eisenstein“ – Draamateatris ikka jagub neid lavastusi, mille puhul saab sõjateemaga paralleele tuua. Kas need seosed on juhuslikud? Ideealgest lavale jõudmiseni läheb ju vahel mitu aastat.

Kuna see kõik on teatri perspektiivis ikkagi võrdlemisi värske, siis eks me nüüd kaalume, kuidas edasi liikuda. Suures teatris päris nii ei saa, et teatril pole ühtegi endaga seotud lavastajat. Isegi kui tegemist pole palgalise lavastajaga, siis mingi mõtteline kokkulepe võiks olla, et tegutsetakse järjepidevalt koos. Muidu jääb kogu vedamise raskus loomingulise juhi kaela. Ma kardan, et seda oleks liiga palju.

Olen varem tõesti ka ise tunnistanud, et liiga hea see välja ei näe, et mu isa ainsaks palgaliseks lavastajaks jääb, aga siin pole mingit kurikavalat plaani. Ega tema selles süüdi ei ole, et teised lepingud olid tähtajalised ja lõppesid. Kertu ja Priidu juhtumid on selles osas muidugi täiesti erinevad. Priidu kohta on juba palju juttu olnud ja siia lisada pole enam midagi. Kertu puhul saabus selgus märksa hiljem. Me arutasime asja ja jõudsime koos järeldusele, et nii on esialgu parem, ehkki tema koostöö teatriga kindlasti jätkub. Lihtsalt teises vormis.

Kuna tööleping lõppes ka Kertu Moppelil, jääb Eesti Draamateatri ainsaks lavastajaks teie isa Hendrik Toompere seenior. Kuigi tegemist on tähtajatu lepinguga, mitte tähtajalisega, nagu oli Moppelil ja Pedajasel, näeb see ikkagi veidi halb välja.

Meie, Balti riigid pääsesime sellest jamast tulema, saime Venemaast lahti rebitud, Kesk-Aasia riigid on aga selle rüppe jäänud. Keerame prožektori korraks sinnapoole ja vaatame nende riikide režiimidesse, nii palju kui see võimalik on.

Jah, saab. Marius Ivaškevičiuse näidend on otseselt tõukunud praegusest olukorrast. Autor käis mõni aeg tagasi Kesk-Aasias teatrifestivalil ja intervjueeris sealseid teatritegijaid. Lavastus räägib totalitaarse võimu ja loomeinimese suhetest. Tekivad assotsiatsioonid minevikuga ja tõdemus, et ajalugu kipub korduma. Samas on loos ka omajagu lootust.

Ega nii ei suudagi. Pealgi – hirmus on nii mõelda, aga ka ukrainlased ise harjuvad sõjaga. Elu läheb edasi, teatrid töötavad jne. Kui tuleb häire, lähevad näitlejad koos publikuga keset etendust varjenditesse. Muidugi võiks see kõik juba läbi saada, aga katsu sa seda selgitada teisele poolele. Sinna musta auku on võimatu sisse näha, et ennustada, millal see sõja koledus neile kohale jõuab…

On kurb tõdeda, et tänaseks oleme sõjaga mõneti juba harjunud. Või siis vähemalt selle teadmisega, et see toimub siin, üsna lähedal. Teisalt annab selline ratsionaalne distants teatava üldistusvõime.

Teater resoneerib nende teemadega omal moel. Otsene dokumentalistlik lähenemine ei ole siinkohal teatri seisukohalt kõige otstarbekam. Pigem on teatri ülesanne tabada kujundi kaudu midagi olemuslikku ja mõtestatut ning seeläbi aidata inimestel keeruliste teemadega toime tulla. Ennekõike just emotsionaalselt.

Ei olnud juhuslikud, kõik need lavastused on sündinud reaktsioonina sõjale. Kui Vene väed Ukrainas õudusi korraldama hakkasid, oli ühiskond šokis. Kogu sotsiaalmeediavoog ja meediakajastus oli niivõrd jõuline ja kõikehõlmav, et oli väga raske sinna midagi veel lisaks öelda. Pigem oli tunne, et inimesed tulevad teatrisse infovoost välja pääsema.

Viimati lavastas Elmo Nüganen meil 2013. aastal Stoppardi näidendi „Utoopa rannik. II osa. Laevahukk“. Mul on väga hea meel, et ta meil taas lavastab. Ning kevadel tulevad Tiit Ojasoo ja Renate Keerd, aga ka mitmed noored lavastajad. Loodame tuua lavale puudutavaid ja liigutavaid teemasid.

No ikka sellega, et nad on väga andekad ja toredad noored tegijad. Eks me kaalume oma valikutes, mis tüüpi näitlejatest hetkel teatris puudus on. Milliseid rolle lähitulevikus pakkuda oleks jne. Aga kõige olulisem on, et noortega kaasneb alati värske energia. Seda on teatris tarvis nagu õhku. Üks terve ja tugev trupp peab koosnema eri vanuses ja erineva natuuriga näitlejatest, et oleks võimalik seda elu täies hiilguses peegeldada.

Mart Piirimees on üks kolmest noorest lavastajast, kes on sel hooajal meil lavastamas, tegemist on tema lõputööga. Reza on väga äge ja vaatajasõbralik näitekirjanik, tal on mõnus huumor. Lavastuses mängivad Ivo Uukkivi, Hilje Murel, Ursel Tilk ja kaks noort näitlejat: Richard Ester ja Emili Rohumaa.

Novembris lavastab Draamateatris EMTA magistrant Mart Piirimees, kes toob lavale Yasmina Reza 2023. aastal maailmas esimest korda lavale jõudnud näidendi „James Brown kandis lokirulle“. See on Piirimehe debüütlavastus?

Mul on väga hea meel teha Marius Ivaškevičiusega koostööd üle mitmete aastate. Ta on väga hea kirjanik ja dramaturg.

Ma ei välista, et liigume lavastusega ka mõnele festivalile, vaatame, kuidas välja kukub ja elama hakkab. Lavastus on mulle väljakutse, aga ta on oma keerukuses paeluv. Teatri mõttes lähen pinnasele, kus ma väga palju pole käinud. Teema mõttes on lugu siiski publikule arusaadav ja tuttavlik.

Milline lavastus kas siis oma teatris või väljaspool teile viimati muljet avaldas?

Vaatasin Riias Dailese teatris Poola lavastaja Łukasz Twarkowski lavastust „Rothko“. Väga hea lavastus, tõesti võimas. Seal oli ääretult oskuslikult põimitud kaameratöö, näitlejamäng ja kogu lavastuslik kontseptsioon. Mingis mõttes võtsime seda eeskujuks ka „Rahamaad“ tehes.

Räägime perest. Teie lapsed on kaheksa- ja kuueaastane. Kuidas nende suvi möödus?

Üks on juba koolilaps ja teine läheb 1. klassi. Nad on pöörased, neil on palju ideid ja nad on aktiivsed, nendega on tegemist. Ei ole nii, et teed kodus omi asju. Elu lastega tähendab, et kõigepealt tuleb nende vajadused täita ja siis saab vaadata enda asju.

Olid nad suvel Tallinnas või on teil ka maakoht, kus olla?

Meil on tegelikult mitu maakodu, vanavanemad elavad seal. Aeg-ajalt olid lapsed ka nendega, aga sel suvel olime päris palju Tallinnas, tegime koduseid toimetusi jne. Lastel oli üsna aktiivne sotsiaalne elu, kohtusid suvel ka klassi- ja rühmakaaslastega.

Teie elus on oluline ka sport. Kas jälgisite Pariisi OM-i? Mulle näis, et seekordne olümpia oli eelmistest mõneti erinev, keskmesse tõusid ka sportlased, kes ei võitnud, kuid said sotsiaalmeedia abil tuntuks. Olümpiat vaatasid ka inimesed, kes muidu sporti ei jälgi.

Korraldajad olid olümpia väga oskuslikult atraktiivseks muutnud. Alates avatseremooniast kuni meediakajastuseni. Aga ka selline väike asi, et rannavõrkpalli areeni taga kõrgus Eiffeli torn. See muutis selle turniiri kuidagi erilisemaks. Ja no loomulikult, Eesti sportlastele kaasaelamine. Pealegi on sport suurepärane lõõgastumisviis. Nii tehes kui ka jälgides. Midagi on selles väga kosutavat, et meie ambivalentses tähendustest tiines maailmas eksisteerib nii lihtne ja arusaadav asi nagu sport. Võidab see, kes jookseb kõige kiiremini, kogu lugu. Me kõik igatseme aeg-ajalt sellist selgust.

Liiga kauaks ühe koha peale jäämine muudab inimesed jäigaks. Selle vältimiseks tuleb liikuda.

Lõpetuseks vaatame tulevikku. Kas olete juba mõelnud, kaua võiksite Draamateatri kunstilise juhina jätkata? Seegi amet vist nõuab mingil määral rotatsiooni?

Mitte liiga kaua, elus on muid asju ka. Liiga kauaks ühe koha peale jäämine muudab inimesed jäigaks. Selle vältimiseks tuleb liikuda.

Kui millalgi teekond loomingulise juhina lõppeb, kas siis jätkub tee lavastajana või ihkab hing pigem näitlejana lavale?

Eks ma pean seniseid ameteid – lavastamine ja näitlemine – edasi. See on minu töö, muud ma teha ei oska.

LAVASTUS „Totalitaarne romaan“ Autor Marius Ivaškevičius Lavastaja Hendrik Toompere jr Kunstnik ja videokujundaja Epp Kubu, kostüümikunstnik Eugen Tamberg, valguskujundaja Priidu Adlas, helikujundaja Hendrik Kaljujärv, tõlkijad Ilona Martson ja Ene Paaver Osades Tõnu Oja, Gert Raudsep, Kristo Viiding, Ester Kuntu, Andres Puustusmaa, Taavi Teplenkov Esietendus Eesti Draamateatri suures saalis 21. septembril.